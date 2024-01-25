«Суровый приговор патриоту»: Стрелкова признали виновным в призывах к экстремизму Игорь Стрелков осужден на 4 года колонии за призывы к экстремизму

Первого министра обороны ДНР Игоря Стрелкова приговорили к четырем годам колонии из-за двух постов в Telegram. В первом он возмутился отсутствием выплат военным на СВО, а во втором писал о якобы готовящейся сдаче Крыма. Сторона защиты назвала решение судьи «суровым приговором патриоту» и пообещала его обжаловать. Подробности — в нашем материале.

Московский городской суд признал бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (настоящая фамилия — Гиркин) виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК) и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы.

«Назначить Гиркину наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года колонии с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в приговоре судьи Ирины Вырышевой.

Кроме того, в течение трех лет Стрелкову нельзя будет заниматься администрированием сайтов.

Максимальное наказание по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности — пять лет лишения свободы. Время, которое экс-министр провел в следственном изоляторе, будет учтено при отбывании тюремного срока (из расчета день в СИЗО — полтора дня в колонии). Таким образом, Стрелков сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении через семь месяцев .

Реакция на приговор

После оглашения вердикта судья Вырышева спросила у Стрелкова, не признавшего свою вину, понятен ли ему приговор. «Служу России», — ответил он.

Адвокат Александр Молохов, защищающий Стрелкова, заявил «Интерфаксу» после судебного заседания, что приговор будет обжалован.

Позже в беседе с «Ведомостями» защитник назвал решение суда «суровым приговором патриоту».

На суде 25 января присутствовали около сотни человек, в том числе экс-полковник ГРУ Владимир Квачков и супруга Стрелкова Мирослава. Последняя также сообщила о том, что полностью согласна с тем, что приговор нужно обжаловать. Когда именно будет подана апелляционная жалоба, пока не известно. По закону на обжалование дается 15 дней.

Дело о постах в Telegram

Стрелков был задержан в Москве и тут же заключен в СИЗО «Лефортово» в июле 2023 года. Основаниями для возбуждения уголовного дела против него стали две публикации в Telegram: в первой бывший министр допускал возможную сдачу Крыма, а во второй комментировал проблемы с денежным довольствием военных. Источники РБК отмечали, что экс-министра задержали после заявления бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». 7 декабря Мосгорсуд продлил срок ареста на шесть месяцев.

Судебный процесс по делу проходил в закрытом режиме. В ходе прений прокурор предложил назначить обвиняемому четыре года и 11 месяцев колонии общего режима. Защита настаивала на оправдательном приговоре.

Стрелков призывал российские власти ввести войска на территорию республик Донбасса еще в 2014 году, поэтому в феврале 2023-го он горячо приветствовал начало СВО. Тем не менее, он неоднократно критиковал методы ее проведения, а также конфликтовал с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Бывший министр называл его «Черным клоуном» и «Гарсоном», а также обвинял его в шантаже Минобороны. В результате публичной ссоры Пригожин пригласил Стрелкова вступить в «Вагнер», но тот отказался.

«Катастрофа MH17 и президентские амбиции

Стрелков в 2014 году был одним из лидеров ополчения в Донбассе. В ночь на 12 апреля 2014 года Стрелков с 52 бойцами пересекли государственную границу Украины в районе Донецкой области. 12 апреля группа Стрелкова, назвавшаяся сторонниками ДНР, захватила милицию и горсовет в городе Славянск, объявив о переходе населенного пункта под власть ДНР. К 5 июля 2014 года Славянск был окружен и ополчение с колонной бронетехники в сопровождении гражданских беженцев прорвалось из города в соседний Краматорск, откуда его участники почти сразу направились в Горловку и Донецк.

С 16 мая по 14 августа 2014 года Стрелков занимал должность министра обороны ДНР. Сложив полномочия, больше в военных действиях участия не принимал.

В ноябре 2022 года суд в Гааге, который рассматривал дело о крушении малайзийского Boeing рейса MH17, признал Стрелкова виновным в катастрофе.

Осенью 2023-го бывший министр объявил о самовыдвижении на пост президента. В письме из СИЗО он призвал соратников начать сбор подписей в его поддержку. Сторонники Стрелкова в итоге не смогли зарегистрировать инициативную группу по его выдвижению, так как в предоставленных в ЦИК документах не было его собственной подписи.