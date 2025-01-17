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Игорь Стрелков обвинил администрацию колонии в попытке помешать ему выйти на свободу

Экс-глава МО ДНР Стрелков обвинил администрацию колонии в срыве его УДО
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Осужденный за призывы к экстремистской деятельности, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков обвинил администрацию Кирово-Чепецкой исправительной колонии (ИК) №5 в срыве его условно-досрочного освобождения (УДО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что на Стрелкова оформили дисциплинарное наказание из-за обнаружения таблеток в прикроватной тумбочке, которые ему выписали врачи. Препараты разрешили пронести внутрь колонии.

По данным канала, несколько дней назад сотрудники ИК зашли в камеру Стрелкова, нашли таблетки и выписали наказание. Из-за этого документа экс-министру могут отказать в ходатайстве о УДО на судебном заседании 22 января.

Адвокаты мужчины утверждают, что это формальная попытка не позволить ему покинуть ИК.

Стрелков был задержан в июле 2023 года по обвинению в призывах к экстремизму. Уголовное дело против бывшего министра обороны ДНР было основано на двух его публикациях в Telegram, в которых обсуждались вопросы обеспечения бойцов и ситуация вокруг Крыма.

Экс-глава Минобороны ДНР признал, что именно он написал эти посты, но настаивал на своей невиновности. В январе 2024 года московский суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее Стрелков подал жалобу на приговор по делу о призыве к экстремизму.

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