ФСИН опровергла информацию о смерти Стрелкова

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Кировской области опровергло информацию о смерти бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) в колонии. Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении говорится, что распространяемая интернете информация о смерти Игоря Стрелкова в исправительном учреждении управлении ФСИН России по Кировской области «является фейком».

До этого ряд Telegram-каналов сообщил, что Стрелков умер в колонии. При этом адвокат Стрелкова Александр Молохов в беседе с «Газетой.Ru» опроверг данные о том, что его подзащитный покончил с собой в колонии. По его словам, он видел того несколько часов назад — тот «собирался в баню».

Стрелков был задержан в июле 2023 года по обвинению в призывах к экстремизму. Уголовное дело против него было основано на двух его публикациях в Telegram-канале. В январе 2024 года московский суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее Стрелков отказался просить Путина о помиловании.