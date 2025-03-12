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«Собирался в баню»: адвокат опроверг самоубийство Стрелкова

Адвокат Молохов опроверг самоубийство Стрелкова в колонии
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Адвокат бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) Александр Молохов в беседе с «Газетой.Ru» опроверг данные о том, что его подзащитный покончил с собой в колонии. По его словам, он видел Стрелкова несколько часов назад — тот «собирался в баню».

«В час дня я был в колонии, встречался с ним. Он был жив, здоров, хотя как всегда был чем-то недоволен, но это нормально. В два часа дня я был у начальника колонии, поздравлял его с днем сотрудника уголовно-исполнительной системы. Все было спокойно, вокруг вовсю наливали. Гиркин собирался в баню и не собирался покончить жизнь самоубийством. Советую поменьше слушать господина Невзорова», — сказал он.

До этого Telegram-каналы сообщили, что Стрелков покончил с собой в тюрьме и якобы оставил предсмертную записку.

Стрелков был задержан в июле 2023 года по обвинению в призывах к экстремизму. Уголовное дело против бывшего министра обороны ДНР было основано на двух его публикациях в Telegram, в которых обсуждались вопросы обеспечения бойцов и ситуация вокруг Крыма.

Экс-глава Минобороны ДНР признал, что именно он написал эти посты, но настаивал на своей невиновности. В январе 2024 года московский суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

В январе 2025 года суд отклонил просьбу Стрелкова о выходе из колонии. Он просил заменить заключение на принудительные работы.

Ранее Стрелков отказался просить Путина о помиловании.

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