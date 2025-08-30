На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянина оштрафовали на крупную сумму за пропаганду терроризма

kp.ru: жителя Кирова оштрафовали на 400 тысяч рублей за пропаганду терроризма
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Жителя Кирова признали в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, а также в публичном оправдании или пропаганде терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, передает kp.ru.

Отмечается, что мужчина в публиковал в Telegram-канале посты, которые пропагандировали деятельность украинских террористических организаций. Его деятельность пресекли сотрудники ФСБ.

В отношении кировчанина возбудили уголовное дело. Центральный окружной военный суд признал фигуранта виновным и оштрафовал на 400 тысяч рублей.

27 августа сообщалось, что сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю задержали житель Джанкойского района за оправдание терроризма — подрыва Крымского моста.

Также Второй Восточный окружной военный суд приговорил жительницу Забайкальского края к пяти годам лишения свободы в колонии за поддержку теракта в Крыму и призыв ликвидировать президента России Владимира Путина.

Ранее журналистку Анну Монгайт (признана в РФ иностранным агентом) заочно арестовали и объявили в розыск.

