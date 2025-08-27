Сотрудники ФСБ задержали крымчанина за оправдание подрыва Крымского моста

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жителю Крыма грозит до семи лет тюрьмы за оправдание подрыва Крымского моста
true
true
true

Сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю задержали житель Джанкойского района за оправдание терроризма. Об этом сообщает Telegram-канал «Все новости Крыма», ссылаясь на пресс-службу ведомства.

По информации следствия, мужчина, администрируя Telegram-канал, разместил посты, оправдывающие совершение теракта — подрыва Крымского моста. По данному факту была произведена лингвистическая экспертиза, которая выявила в этих публикациях «высказывания, направленные на оправдание терроризма», отметили в ФСБ.

Крымчанина задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье за публичные призывы к терроризму в Интернете, которая предусматривает наказание до семи лет колонии.

В ФСБ уточнили, что мужчина ранее уже был осужден за реабилитацию нацизма и провел два года в исправительной колонии общего режима.

Утром 18 августа ФСБ отчиталась о предотвращении попытки украинских спецслужб взорвать Крымский мост с помощью начиненного взрывчаткой автомобиля. Машина Chevrolet Volt прибыла транзитом из Грузии через «Верхний Ларс» и должна была попасть в Краснодарский край на автовозе. Силовики задержали всех причастных к доставке авто. Что известно о неудавшейся атаке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, где задержали перевозчиков автомобиля для подрыва Крымского моста.

