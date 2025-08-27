Сотрудники ФСБ задержали крымчанина за оправдание подрыва Крымского моста

Жителю Крыма грозит до семи лет тюрьмы за оправдание подрыва Крымского моста

Сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю задержали житель Джанкойского района за оправдание терроризма. Об этом сообщает Telegram-канал «Все новости Крыма», ссылаясь на пресс-службу ведомства.

По информации следствия, мужчина, администрируя Telegram-канал, разместил посты, оправдывающие совершение теракта — подрыва Крымского моста. По данному факту была произведена лингвистическая экспертиза, которая выявила в этих публикациях «высказывания, направленные на оправдание терроризма», отметили в ФСБ.

Крымчанина задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье за публичные призывы к терроризму в Интернете, которая предусматривает наказание до семи лет колонии.

В ФСБ уточнили, что мужчина ранее уже был осужден за реабилитацию нацизма и провел два года в исправительной колонии общего режима.

Утром 18 августа ФСБ отчиталась о предотвращении попытки украинских спецслужб взорвать Крымский мост с помощью начиненного взрывчаткой автомобиля. Машина Chevrolet Volt прибыла транзитом из Грузии через «Верхний Ларс» и должна была попасть в Краснодарский край на автовозе. Силовики задержали всех причастных к доставке авто. Что известно о неудавшейся атаке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, где задержали перевозчиков автомобиля для подрыва Крымского моста.