На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянку отправили в колонию за поддержку теракта в Крыму и призыв ликвидировать Путина

Суд приговорил жительницу Забайкалья к пяти годам за оправдание терроризма
true
true
true
close
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Второй Восточный окружной военный суд приговорил жительницу Забайкальского края к пяти годам лишения свободы в колонии за публичное оправдание терактов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, передает ТАСС.

Отмечается, что женщина 1968 года рождения (57 лет) неоднократно размещала в публичном Telegram-канале сообщения, оправдывающие террористическую деятельность специальных служб Украины. В частности, она поддерживала организованную Киевом взрывы на Крымском мосту и призывала к ликвидации президента Российской Федерации Владимира Путина.

Приговор в отношении россиянки в законную силу пока не вступил, то есть его можно обжаловать.

Накануне сообщалось, что Севастопольский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о государственной измене в отношении 45-летнего местного жителя.

Ранее в Москве программиста, спонсировавшего ВСУ, осудили на 15 лет за госизмену.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами