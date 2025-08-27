Россиянку отправили в колонию за поддержку теракта в Крыму и призыв ликвидировать Путина

Суд приговорил жительницу Забайкалья к пяти годам за оправдание терроризма

Второй Восточный окружной военный суд приговорил жительницу Забайкальского края к пяти годам лишения свободы в колонии за публичное оправдание терактов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, передает ТАСС.

Отмечается, что женщина 1968 года рождения (57 лет) неоднократно размещала в публичном Telegram-канале сообщения, оправдывающие террористическую деятельность специальных служб Украины. В частности, она поддерживала организованную Киевом взрывы на Крымском мосту и призывала к ликвидации президента Российской Федерации Владимира Путина.

Приговор в отношении россиянки в законную силу пока не вступил, то есть его можно обжаловать.

Накануне сообщалось, что Севастопольский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о государственной измене в отношении 45-летнего местного жителя.

Ранее в Москве программиста, спонсировавшего ВСУ, осудили на 15 лет за госизмену.