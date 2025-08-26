Журналистку Анну Монгайт заочно арестовали по делу о фейках и объявили в розыск

Журналистку телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Анну Монгайт (признана в РФ иностранным агентом) заочно арестовали по делу о распространении фейков о российской армии, объявлена в международный розыск. Об этом говорится в материалах дела, которые оказались в распоряжении РИА Новости.

Согласно документам, розыск был объявлен 6 августа 2025 года. Известно, что в 2022 году Монгайт выехала в Азербайджан и сейчас находится за пределами России.

Пресненский суд Москвы заочно арестовал журналистку на два месяца с момента задержания или экстрадиции. Ей предъявлено обвинение по статье 207.3 УК РФ о публичном распространении ложной информации о действиях российских военных. Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.

Как уточнили в правоохранительных органах, поводом для возбуждения дела стали публикации в Telegram-канале Монгайт, в том числе пост о повреждениях Спасо-Преображенского собора в Одессе.

До этого в Москве журналистку Фариду Курбангалееву (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстримистов) заочно арестовали за фейки про ВС РФ. Как установили правоохранители, в прошлом году Курбангалеева, находясь за рубежом, с соучастником разместила в сети Интернет на личном канале видеохостинга ранее совместно изготовленную видеозапись с призывами к терроризму, а также его оправданиями.

Ранее блогера Илью Варламова (признан в РФ иностранным агентом) заочно приговорили к восьми годам колонии.