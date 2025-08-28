Российского журналиста арестовали по обвинению в педофилии

Главред газеты «Тюменская губерния» Суразаков арестован по обвинению в педофилии

Главного редактора газеты «Тюменская губерния» Сергей Суразакова арестовали по обвинению в педофилии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судебной системы Тюменской области.

«Избрана мера пресечения в отношении Сергея Суразакова, 1973 года рождения. Он обвиняется в совершении действий сексуального характера», — говорится в сообщении.

Журналиста отправили в СИЗО до 30 сентября. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении человека, не достигшего 14-летнего возраста.

До этого сообщилась о задержании двух сотрудников правоохранительных органов за получение взяток от журналистов Telegram-канала Baza, а также за превышение своих полномочий.

24 июля Замоскворецкий суд города Москвы принял решение о заключении под стражу главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова. Кроме него, также была арестована продюсер издания Татьяна Лукьянова до 20 сентября.

Ранее суд отпустил под домашний арест рязанского журналиста по делу о вымогательстве.