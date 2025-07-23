«Цель — чтобы стал сговорчивее». Почему главреда Baza отправили в СИЗО

Суд в Москве арестовал главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, а также продюсера Татьяну Лукьянову до 20 сентября. По версии следствия, они получали служебные сводки от сотрудников МВД за денежное вознаграждение. Журналистам грозит до 12 лет тюрьмы, им вменили три эпизода дачи взяток. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева заявила «Газете.Ru», что Трифонова отправили под арест, чтобы он стал «сговорчивее».

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова до 20 сентября.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 сентября», — огласил решение судья.

Его обвиняют в даче взятки в крупном размере группой лиц (ч. 4 ст. 291 Уголовного кодекса России).

Судья отказал адвокату Алексею Михальчику в просьбе вызвать в зал заседания медиаменеджера Арама Габрелянова и коллегу обвиняемого Александра Потапова. Сторона защиты также просила приобщить к материалам дела благодарственные письма и положительные характеристики на Трифонова, уточнив, что имеется большое число поручительств за него.

Кроме того, на иждивении у журналиста находятся ребенок, мать, а также бабушка и дедушка.

Мать главреда подтвердила, что не имеет постоянного источника дохода и сын помогает ей. Женщина добавила, что ее сын — «законопослушный гражданин» и «не намерен скрыться от следствия».

Трифонов свою вину не признал.

«Я не совершал того преступления, которое мне инкриминируют. Буду являться по первому требованию, не планирую скрываться. Я сам лично отдал свои паспорта — обычный и заграничный, все свои телефоны выдал добровольно, у меня даже нет возможности что-то скрыть», — заявил он в зале суда.

После судебного слушания Трифонова отправят в СИЗО «Капотня», а оттуда — в СИЗО «Матросская Тишина», сообщил его адвокат. По словам юриста, он подаст жалобу на арест.

«Мы категорически не согласны с ходатайством органов следствия, поэтому мы будем обжаловать арест Глеба Трифонова», — сказал адвокат.

Защитник добавил, что его подзащитного допрашивали в ночные часы, что расценивается как грубое нарушение.

Суд также отправил в СИЗО на два месяца продюсера Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову. Ее тоже обвиняют в даче взятки в крупном размере.

Заседание по выбору меры пресечения для Лукьяновой проходило в «закрытом» режиме.

«Решение суда мне совершенно непонятно»

Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева заявила «Газете.Ru», что Трифонова отправили под арест, чтобы он стал «сговорчивей».

«Это решение суда мне совершенно непонятно. Сколько раз мы говорили, и нас поддерживал президент, что арестовывать по подозрению в ненасильственных преступлениях нужно в крайнем случае, а здесь речь идет о журналисте. При том, что есть масса сомнений вообще в том, как это дело протекало, расследовалось», — отметила Меркачева.

Правозащитница добавила, что у Трифонова есть больная мама, но и «в целом не было никаких веских оснований его лишать свободы».

«Я думаю, это сделано было с одной единственной целью, чтобы он стал сговорчивее и дал показания», — заключила она.

В чем обвиняют журналистов

СК России сообщил о задержании Трифонова и его коллеги вечером 22 июля. Примерно тогда же официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила о задержании полицейских, которых подозревают в превышении полномочий.

Одновременно с задержанием главреда Baza силовики пришли с обыском в офис редакции. С журналистами, которые в тот момент находились на рабочем месте, долго не было связи. Из редакции изъяли технику и документы.

«Угрожали разными пытками»: журналистам Baza грозит до 12 лет по делу о взятках Baza сообщила, что СК РФ просит арестовать главреда издания Глеба Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову. Им... 23 июля 21:47

Трифонова и Лукьянову подозревают в приобретении криминальных сводок у полицейских. Главреду Baza вменили три эпизода дачи взяток. По словам адвокатов, «единственным доказательством стало фото Трифонова с банкомата», сделанное в 2023 году.

Им грозит до 12 лет лишения свободы.