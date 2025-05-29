Суд отпустил под домашний арест рязанского журналиста по делу о вымогательстве

Суд в Рязани отпустил под домашний арест обвиняемого в вымогательстве главного редактора рязанского выпуска «Новой газеты» Алексея Фролова. Об этом со ссылкой на пресс-службу Советского районного суда сообщает РИА Новости.

Следствие ходатайствовало о продлении Фролову меры пресечения в виде содержания под стражей. Однако суд с этим не согласился и пришел к выводу о возможности избрания более мягкой меры пресечения. Фролову на два месяца назначен домашний арест с нахождением в изоляции от общества.

31 января стало известно, что Следственный комитет России задержал главу издания «Новая газета — Рязань» Алексея Фролова и депутата совета депутатов Дубровического сельского поселения, члена федерального бюро партии «Яблоко» Константина Смирнова по обвинению в вымогательстве.

По данным следствия, Фролов вступил в сговор с сообщниками и в 2024 году опубликовал несколько статей, порочащих исполняющего обязанности генерального директора специализированной коммерческой организации Рязанской области. Эти публикации наносили ущерб деловой репутации, чести, достоинству и доброму имени потерпевшего.

Затем злоумышленники организовали встречу с ними, на которой потребовали деньги за прекращение публикации порочащих его материалов. Потерпевший передал им 300 тысяч рублей.

Ранее бывшего замглавреда «Новой газеты» осудили на шесть лет.