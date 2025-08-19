В Рязанской области спасатели завершили работы на заводе, где произошел взрыв

Специалисты завершили аварийно-спасательные работы на заводе «Эластик» в Рязанской области, где произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, пострадали 164 человека, из них 25 спасти не удалось. В ликвидации последствий задействованы 361 специалист, используется 85 единиц техники, уточнили в МЧС.

Взрыв произошел 15 августа. Вскоре власти региона распорядились ввести режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Ранее, четыре года назад, на этом же предприятии уже был взрыв. Тогда не выжили 17 человек.

По сведениям Telegram-каналов, возможной причиной взрыва стало нарушение правил безопасности — предположительно, сотрудник использовал сварочный аппарат или болгарку рядом с порохом.

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявлял, что пострадавшие могут рассчитывать на сумму от 313,5 тыс. руб. до 627 тыс. руб., в зависимости от причиненного вреда здоровью.

Ранее появились кадры спасения мужчины из-под завалов в Рязанской области.