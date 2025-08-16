Опубликованы кадры спасения второго мужчины из-под завалов в Рязанской области

МЧС показало кадры спасения второго мужчины из-под завалов на территории предприятия, расположенного в Рязанской области. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

До этого сообщалось, что в результате взрыва, произошедшего в пороховом цехе завода «Эластик», расположенного под Рязанью, пострадали 117 человек, из которых пять получили травмы, несовместимые с жизнью. На месте происшествия задействовано около 350 специалистов и более 80 единиц техники.

Пресс-служба МЧС сообщила, что специалисты ведомства совместно с сотрудниками Росгвардии провели спасательную операцию и извлекли двух человек из-под завалов на территории предприятия. Поисково-спасательные работы продолжатся в круглосуточном режиме благодаря использованию световых башен. Отмечается, что на отдельных участках проводятся работы по проливке конструкций. Оказание помощи пострадавшим курируют власти региона. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МЧС направило 100 специалистов на ликвидацию последствий ЧП в Рязанской области.