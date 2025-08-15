Пять погибших и более 100 пострадавших: что известно о взрыве на пороховом заводе под Рязанью

В Рязанской области при взрыве на заводе «Эластик» погибли пять человек

В пороховом цеху завода «Эластик» под Рязанью произошел взрыв. В результате происшествия погибли пять человек, более 100 пострадали. Глава региона поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. СК уже возбудил уголовное дело. Это не первое ЧП на предприятии — четыре года назад там также был взрыв.

В Рязанской области на заводе «Эластик» около 10:30 произошел взрыв после возгорания в пороховом цехе. По информации губернатора Павла Малкова, погибли пять человек, более 100 получили травмы .

«Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая», — подчеркнул он в своем Telegram-канале.

Региональный оперативный штаб сообщил, что пострадавших направляют в межмуниципальный медицинский центр поселка Шилово. Оказание помощи курируют власти региона.

Взрыв на заводе запечатлели очевидцы. На кадрах видны языки пламени на территории предприятия и огромный столб дыма. После инцидента было эвакуировано более 100 работников, но под обломками конструкций остаются еще минимум 20 человек. По информации Telegram-канала Baza, доступ к ним затруднен.

Кроме того, создан штаб по ликвидации последствий взрыва. В его состав вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов. Малков поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Экстренные службы продолжают работу на месте ЧС — задействованы 70 специалистов и 28 единиц техники МЧС России. В ведомстве заверили, что угрозы жилому сектору нет. РИА Новости выяснило, что расстояние от места взрыва до жилого сектора составляет два километра, зона детонации не выходит за пределы завода.

Что привело к взрыву?

По предварительной информации, причины взрыва не связаны с атакой БПЛА — в регионе не объявлялся режим угрозы беспилотной опасности, пишет Baza.

Позже Telegram-канал допустил, что причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности в цехе. По версии Mash, на заводе во время работ сдетонировал боеприпас.

По факту инцидента региональное управление СК России возбудило уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек).

Следователи проверят соответствие уровня обеспечения промышленной безопасности на предприятии установленным нормам, подчеркнули в ведомстве.

На инцидент отреагировала и прокуратура Рязанской области. Ведомство организовало проверку. Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия приехал прокурор региона.

Взрыв в 2021-м: 17 погибших

22 октября 2021 года взрыв на этом же заводе унес жизни 17 человек. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как взрывная волна в цехе по производству пороха отбросила рабочих, разгружающих мешки.

На территории поселка Лесного вводили режим чрезвычайной ситуации, позже в регионе был объявлен траур. Соболезнования родным и близким погибших выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Власти заверили, что семьям погибших выплатят по 1 млн рублей.

В МЧС причиной возгорания назвали нарушение технологического процесса.

СК России также возбудил дело по части 3 статьи 217 УК РФ, был задержан гендиректор и учредитель одной из компаний. Глава ведомства Александр Бастрыкин требовал передать материалы для расследования в главное следственное управление СК.

Telegram-канал 112 выяснил, что завод «Эластик» еще в 2019 году, в статусе федерального государственного унитарного предприятия, получал замечания по пожарной безопасности. Позже предприятие было ликвидировано как банкрот, но в 2024-м было зарегистрировано как новое юрлицо — акционерное общество.

«Одна из компаний, которая находится у него в управлении, ООО «Гефест-М», как раз и занимается изготовлением взрывчатки. Предварительно, именно в их цехе и произошел взрыв», — говорится в публикации.

«Гефест-М» неоднократно получал замечания по итогам проверок, по большей части они касались условий труда, добавил 112.