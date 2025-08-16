Власти приняли решение по выплатам семьям жертв взрыва на заводе под Рязанью

Губернатор Малков сообщил о выплатах семьям пострадавших при ЧП на заводе

Родственникам погибших при взрыве на пороховом заводе «Эластик» в Ростовской области выплатят по 1,5 млн руб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Павел Малков.

По его словам, пострадавшие могут рассчитывать на сумму от 313,5 тыс. руб. до 627 тыс. руб., в зависимости от причиненного вреда здоровью.

Чиновник добавил, что жители поселка Лесной получат 15,6 тыс. руб. на первоочередные нужды, если их имущество пострадало при ЧС. Ремонтные бригады уже устраняют последствия случившегося в населенном пункте.

Как глава области уточнил в посте, для получения выплат нужно обратиться в штаб по оказанию помощи в Лесном, в МФЦ, управление соцзащиты по месту жительства или на портал «Госуслуг».

Накануне в пороховом цеху завода «Эластик» под Рязанью прогремел взрыв. В результате происшествия 11 человек получили несовместимые с жизнью травмы, более 100 пострадали. Губернатор региона Павел Малков поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. СК уже возбудил уголовное дело. Это не первое ЧП на предприятии — четыре года назад там также был взрыв.

Ранее появились кадры спасения мужчины из-под завалов в Рязанской области.