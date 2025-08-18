Сварка рядом с порохом: почему произошел взрыв на заводе «Эластик»

Во время взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области погибли 24 работника

Сотрудники МЧС нашли еще два тела на месте взрыва в производственном здании завода «Эластик» в Рязанской области. Таким образом, погибли 24 человека. Один из них — уроженец Свердловской области. Его коллега, который спасал мастеров, числится пропавшим. По данным Telegram-каналов, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности — предположительно, один из сотрудников использовал сварочный аппарат или болгарку рядом с порохом.

Число погибших при взрыве в производственном здании завода «Эластик» в Рязанской области выросло до 24, сообщили в пресс-службе МЧС в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что всего пострадали 157 человек (с учетом погибших). Во время спасательных работ извлекли еще два тела, специалисты МЧС продолжают свою деятельность на месте ЧП.

«В поселке Лесной работы организованы и проводятся по трем основным участкам. На трех тысячах квадратах разобрана половина разрушенных конструкций. Кинологами обследовано 100% помещений на предмет обнаружения живых людей. Психологи МЧС России продолжают оказывать помощь пострадавшим», — рассказали в МЧС.

17 августа жители Лесного организовали мемориал в память погибших, туда несут цветы, пишет kp.ru со ссылкой на администрацию Лесновского городского поселения Шиловского района Рязанской области.

Воронка в 40 метров

Взрыв в пороховом цехе завода прогремел 15 августа, в результате около 20 человек оказались заблокированы под обломками здания. Также произошло масштабное возгорание. Сразу удалось эвакуировать около ста работников завода.

Точные причины произошедшего пока что не называют. Вероятно, взрыв не связан с ударом дронов, так как в регионе не объявляли беспилотную опасность. Mash пишет, что причиной стала детонация боеприпаса во время работ — цех в числе прочего производит снаряды калибра 152 мм.

По данным «Осторожно, новости», взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности: предположительно, один из сотрудников производил работу сварочным аппаратом или болгаркой возле пороха.

На месте происшествия образовалась воронка размером около 40 метров. Как уточняет канал, сотрудники соседних цехов после детонации попытались спрятаться в лесу, однако все равно получили осколочные ранения из-за повторных взрывов.

В 2021 году на предприятии также был взрыв. Тогда погибли 17 человек.

Пострадала группа из Режа

ЕАН выяснил, что один из погибших — уроженец Свердловской области, житель города Реж.

«У нас в Реже работает филиал, который регулярно отправляет бригады в Рязань в головное предприятие. Там дефицит кадров. Буквально 7 августа очередная партия сотрудников из 32 человек уехала в командировку, 20-го должны были вернуться», — сообщил источник издания.

В результате взрыва погиб 53-летний мужчина, еще один числится пропавшим без вести. Остальные члены бригады получили ранения, у некоторых тяжелые травмы, двое проходят лечение в Москве.

«Мастер в момент ЧП оттолкнул коллег, тем самым спас их. Он кинулся спасать других, но в этот момент прогремел взрыв. Его до сих пор не могут найти», — уточнил источник.

«Там [на заводе «Эластик»] была группа командированных. Мы поддерживаем связь непосредственно с предприятием «Гефест М», которое расположено в нашей территории. Как только точная информация о пострадавших будет получена официально, мы будем действовать, окажем всю возможную помощь», — рассказал врио мэра Режа Евгений Чепчугов Ura.ru.