Названы пять групп россиян, которые могут выйти на пенсию досрочно

Сразу несколько групп россиян могут выйти на пенсию досрочно. Об этом доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин агентству «Прайм».

«Мужчинам с рабочим стажем 42 года и женщинам со стажем 37 лет может быть назначена страховая пенсия на два года раньше», — пояснил он.

Досрочно выйти на пенсию также могут многодетные матери, инвалиды по зрению, представители определенных профессий и работающие в районах Крайнего Севера.

Недавно депутат Госдумы, глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что российские пенсионеры должны в конце года получать 13-ю пенсию.

В свою очередь член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что на эти цели необходимо найти 1 трлн рублей при дефицитном федеральном бюджете.

Ранее в Госдуме рассказали, какие категории пенсионеров получат в сентябре повышенную пенсию.