Названы пять групп россиян, которые могут выйти на пенсию досрочно

Доцент Балынин заявил о возможности досрочной пенсии при большом страховом стаже
true
true
true
close
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Сразу несколько групп россиян могут выйти на пенсию досрочно. Об этом доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин агентству «Прайм».

«Мужчинам с рабочим стажем 42 года и женщинам со стажем 37 лет может быть назначена страховая пенсия на два года раньше», — пояснил он.

Досрочно выйти на пенсию также могут многодетные матери, инвалиды по зрению, представители определенных профессий и работающие в районах Крайнего Севера.

Недавно депутат Госдумы, глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что российские пенсионеры должны в конце года получать 13-ю пенсию.

В свою очередь член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что на эти цели необходимо найти 1 трлн рублей при дефицитном федеральном бюджете.

Ранее в Госдуме рассказали, какие категории пенсионеров получат в сентябре повышенную пенсию.

