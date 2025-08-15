На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бессараб оценила идею выплачивать россиянам 13-ю пенсию

Депутат Бессараб: для выплаты россиянам 13-й пенсии понадобится 1 трлн рублей
Владимир Федоренко/РИА Новости

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с aif.ru прокомментировала инициативу коллеги, главы партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова о выплате россиянам 13-й пенсии. По ее словам, на эти цели необходимо найти 1 трлн рублей при дефицитном федеральном бюджете.

«Поэтому, думаю, что те коллеги, которые предлагают реализовать идею о выплате 13-й пенсии, как ответственные политики, должны сказать, конкретно из какой статьи бюджета можно перенаправить средства», — сказала Бессараб.

На сегодняшний день, считает парламентарий, реализовать данную инициативу нереально.

Комментируя свое предложение, Миронов отметил, что российским пенсионерам сейчас тяжело, денег им хватает лишь на хлеб и молоко. Получая же 13-ю пенсию, они могли бы на Новый год сделать себе праздничный стол или купить подарки своим внукам.

Он напомнил, что его партия уже давно выдвигала такое предложение, однако большинство депутатов Госдумы пока против этого.

Ранее в РФ предложили компенсировать платные медицинские услуги.

