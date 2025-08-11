В Госдуме рассказали, какие категории пенсионеров получат в сентябре повышенную пенсию

В сентябре три категории пенсионеров получат увеличенные пенсионные выплаты. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По его словам, перерасчет производится с первого числа месяца, следующего за тем, в котором наступили юридически значимые обстоятельства. Так, пенсионеры, отметившие 80-летие в августе, начнут получать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии — 17 815 рублей 40 копеек без учета доплат и коэффициентов. Если за таким пенсионером оформлен уход, то сумма вырастет на 1 314 рублей, а для получателей гос­пенсий надбавка составит 1 377 рублей, отметил Говырин.

Пенсии вырастут и у тех, кому в августе была установлена инвалидность I группы. При наличии иждивенцев к выплатам добавят по 2 969 рублей 23 копейки на каждого нетрудоспособного члена семьи.

Также прибавку к пенсии получат и те, кто прекратил трудовую деятельность в августе. В этом случае начнет начисляться полная сумма с учетом всех пропущенных индексаций. Перерасчет проводится автоматически на основании данных из официальных реестров и не требует подачи заявлений, добавил парламентарий.

Накануне Говырин заявил, что средний размер пенсии в России составляет 23 448 рублей. Эта цифра складывается из двух компонентов: пенсионных баллов и фиксированной выплаты. Каждый год официального труда позволяет накопить до 10 баллов, при этом стоимость одного балла в 2025 году составит 145,69 рубля.

Ранее российским пенсионерам рассказали, как получить ежемесячную денежную выплату.