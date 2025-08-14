На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме заявили о необходимости для россиян 13-й пенсии

Миронов: необходимо ввести в России 13-ю пенсию
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Российские пенсионеры должны в конце года получать 13-ю пенсию. Об этом в интервью ТАСС заявил депутат Госдумы, глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Он подчеркнул, что партия выступает за введение за 13-й пенсии, считая ее справедливой и абсолютно правильной.

Миронов отметил, что российским пенсионерам сейчас тяжело, денег им хватает лишь на хлеб и молоко. Получая же 13-ю пенсию, они могли бы на Новый год сделать себе праздничный стол или купить подарки своим внукам.

По словам парламентария, партия «Справедливая Россия — За правду» уже давно выдвигала такое предложение, однако большинство депутатов в Госдуме пока против этого.

12 августа Миронов предложил снизить пенсионный возраст за рождение детей.

16 июля Миронов заявил о необходимости ежеквартально индексировать пенсии.

Ранее в Госдуме потребовали изменить правила выплаты пособия предпенсионерам.

