Жителей Ростовской области предупредили об угрозе атаки беспилотников

Беспилотная опасность объявлена на всей территории Ростовской области. Об этом сообщается в приложении МЧС России, пишет ТАСС.

Ведомство призвало жителей региона «покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам»

14 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками дома на улицах Тельмана и Лермонтовской в Ростове-на-Дону. По словам главы города Александра Скрябина, атака привела к повреждению 33 домов. 15 человек получили различные ранения. В медучреждения были доставлены четверо из них, включая двоих детей. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.

По данным Telegram-канала SHOT, украинские военные нанесли удар по Ростову-на-Дону с помощью БПЛА «Аэропракт» — «Летучая лисица».

Ранее эксперт предупредил о беспрецедентных атаках ВСУ на территорию России.