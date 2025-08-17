На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жителей Ростовской области предупредили об угрозе атаки беспилотников

МЧС: беспилотная опасность объявлена в Ростовской области
true
true
true
close
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Беспилотная опасность объявлена на всей территории Ростовской области. Об этом сообщается в приложении МЧС России, пишет ТАСС.

Ведомство призвало жителей региона «покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам»

14 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками дома на улицах Тельмана и Лермонтовской в Ростове-на-Дону. По словам главы города Александра Скрябина, атака привела к повреждению 33 домов. 15 человек получили различные ранения. В медучреждения были доставлены четверо из них, включая двоих детей. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.

По данным Telegram-канала SHOT, украинские военные нанесли удар по Ростову-на-Дону с помощью БПЛА «Аэропракт» — «Летучая лисица».

Ранее эксперт предупредил о беспрецедентных атаках ВСУ на территорию России.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами