Выросло число пострадавших из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону

Число пострадавших из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону увеличилось до 15 человек
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Число жителей Ростова-на-Дону, пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ и повреждения многоэтажного дома в центре города, выросло до 15 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уточненные данные, которые привела пресс-служба губернатора Ростовской области.

По ее информации, 15 граждан получили различные ранения. В настоящее время в городских медучреждениях находятся четверо из них, включая двоих детей. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. До этого сообщалось о 13 пострадавших.

14 августа в Ростове-на-Дону на фоне объявленной в городе ракетной опасности произошел взрыв. Причиной послужила атака украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), нанесшего удар по одному из жилых домов. Глава города Александр Скрябин заявил, что на месте удара ввели режим чрезвычайной ситуации.

Как рассказали в администрации Ростова-на-Дону, в городе 15 многоквартирных домов получили повреждения из-за атаки БПЛА ВСУ.

Ранее украинские дроны ударили по зданию правительства Белгородской области.

Атаки БПЛА на Россию
