Названо число домов, поврежденных после атаки беспилотников на Ростов-на-Дону

Скрябин: 33 дома повреждены в результате атаки БПЛА на Ростов-на-Дону

Атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) привела к повреждению 33 домов в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

«После обследования территории места происшествия количество поврежденных составляет 33 жилых дома», — написал он.

14 августа Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками дома на улицах Тельмана и Лермонтовской в Ростове-на-Дону.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о 20 поврежденных домах. Он отметил, что на данный момент специальная комиссия устанавливает причиненный ущерб. Глава региона подчеркнул, что власти делают все возможное, чтобы оперативно нейтрализовать последствия атаки и помочь людям вернуться домой. На местах падения беспилотников развернуты оперативные пункты полиции.

По данным пресс-службы губернатора Ростовской области, 15 человек получили различные ранения. В настоящее время в городских медучреждениях находятся четверо из них, включая двоих детей. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Ранее появилось видео удара «Летучей лисицы» ВСУ по дому в центре Ростова.