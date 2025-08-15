На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названо число домов, поврежденных после атаки беспилотников на Ростов-на-Дону

Скрябин: 33 дома повреждены в результате атаки БПЛА на Ростов-на-Дону
true
true
true
close
Shutterstock

Атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) привела к повреждению 33 домов в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

«После обследования территории места происшествия количество поврежденных составляет 33 жилых дома», — написал он.

14 августа Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками дома на улицах Тельмана и Лермонтовской в Ростове-на-Дону.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о 20 поврежденных домах. Он отметил, что на данный момент специальная комиссия устанавливает причиненный ущерб. Глава региона подчеркнул, что власти делают все возможное, чтобы оперативно нейтрализовать последствия атаки и помочь людям вернуться домой. На местах падения беспилотников развернуты оперативные пункты полиции.

По данным пресс-службы губернатора Ростовской области, 15 человек получили различные ранения. В настоящее время в городских медучреждениях находятся четверо из них, включая двоих детей. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Ранее появилось видео удара «Летучей лисицы» ВСУ по дому в центре Ростова.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами