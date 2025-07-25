На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Москве приготовиться»: эксперт предупредил о беспрецедентных атаках ВСУ

Клинцевич: после переговоров ВСУ ударят по России с помощью 600 дронов и ракет
true
true
true
close
Depositphotos

Россию ждут беспрецедентные атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием 500-600 беспилотников, а также ракет, заявил глава Центра изучения военных конфликтов Андрей Клинцевич в эфире «Вести-ФМ». Эксперт сослался на данные российской разведки.

«Вчера у меня был разговор с офицерами нашей разведки, которые все видят в глубине противника. Они говорят: «К сожалению, Москве приготовиться». Противник сто процентов сейчас будет воздействовать. Да, он сейчас сымитирует, что мы не договорились, и будет давить», — сказал он.

По его словам, Россию ждут беспрецедентные комбинированные атаки с использованием 500-600 дронов, а также ракет «Нептун» и «Сапсан».

Клинцевич также отметил, что Киев будет пытаться спровоцировать президента США Дональда Трампа вмешаться в конфликт в сентябре, когда закончится его «ультиматум».

При этом эксперт считает, что американский лидер не пойдет на эскалацию и не передаст Украине дальнобойные ракеты, иначе он потеряет роль некоего медиатора в переговорах Москвы и Киева.

В ночь на 24 июля Сочи и Адлер подверглись одной из самых масштабных атак беспилотников за все время. По данным Минобороны, средства противовоздушной обороны сбили 21 дрон ВСУ. Один из них попал по нефтебазе на федеральной территории «Сириус». В городе сработали сирены, туристов эвакуировали в укрытия, временно остановилась работа аэропорта.

Ранее Захарова заявила о преднамеренной атаке ВСУ на гражданских в Сочи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами