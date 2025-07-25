«Москве приготовиться»: эксперт предупредил о беспрецедентных атаках ВСУ

Клинцевич: после переговоров ВСУ ударят по России с помощью 600 дронов и ракет

Россию ждут беспрецедентные атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием 500-600 беспилотников, а также ракет, заявил глава Центра изучения военных конфликтов Андрей Клинцевич в эфире «Вести-ФМ». Эксперт сослался на данные российской разведки.

«Вчера у меня был разговор с офицерами нашей разведки, которые все видят в глубине противника. Они говорят: «К сожалению, Москве приготовиться». Противник сто процентов сейчас будет воздействовать. Да, он сейчас сымитирует, что мы не договорились, и будет давить», — сказал он.

По его словам, Россию ждут беспрецедентные комбинированные атаки с использованием 500-600 дронов, а также ракет «Нептун» и «Сапсан».

Клинцевич также отметил, что Киев будет пытаться спровоцировать президента США Дональда Трампа вмешаться в конфликт в сентябре, когда закончится его «ультиматум».

При этом эксперт считает, что американский лидер не пойдет на эскалацию и не передаст Украине дальнобойные ракеты, иначе он потеряет роль некоего медиатора в переговорах Москвы и Киева.

В ночь на 24 июля Сочи и Адлер подверглись одной из самых масштабных атак беспилотников за все время. По данным Минобороны, средства противовоздушной обороны сбили 21 дрон ВСУ. Один из них попал по нефтебазе на федеральной территории «Сириус». В городе сработали сирены, туристов эвакуировали в укрытия, временно остановилась работа аэропорта.

Ранее Захарова заявила о преднамеренной атаке ВСУ на гражданских в Сочи.