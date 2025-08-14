На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор Ростовской области рассказал о последствиях атаки ВСУ

Губернатор Слюсарь: в результате атаки беспилотников ВСУ пострадали 20 зданий
Telegram-канал Юрий Слюсарь

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 20 зданий. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь (на фото) в своем Telegram-канале.

По его словам, были повреждены окна, балконы, а также автомобили. Он отметил, что на данный момент специальная комиссия устанавливает причиненный ущерб.

«На данный момент принято 175 заявлений», — отметил Слюсарь.

Губернатор подчеркнул, что власти делают все возможное, чтобы оперативно нейтрализовать последствия атаки и помочь людям вернуться домой. На местах падения беспилотников развернуты оперативные пункты полиции.

Помимо этого, Слюсарь поехал в больницу, чтобы навестить пострадавшую девочку Машу. Он пожелал ей скорейшего выздоровления.

14 августа в Ростове-на-Дону на фоне объявленной в городе ракетной опасности произошел взрыв. Причиной послужила атака украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), нанесшего удар по одному из жилых домов.

Ранее жителям Ростовской области запретили снимать работу ПВО.

Атаки БПЛА на Россию
