Губернатор Ростовской области рассказал о последствиях атаки ВСУ

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 20 зданий. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь (на фото) в своем Telegram-канале.

По его словам, были повреждены окна, балконы, а также автомобили. Он отметил, что на данный момент специальная комиссия устанавливает причиненный ущерб.

«На данный момент принято 175 заявлений», — отметил Слюсарь.

Губернатор подчеркнул, что власти делают все возможное, чтобы оперативно нейтрализовать последствия атаки и помочь людям вернуться домой. На местах падения беспилотников развернуты оперативные пункты полиции.

Помимо этого, Слюсарь поехал в больницу, чтобы навестить пострадавшую девочку Машу. Он пожелал ей скорейшего выздоровления.

14 августа в Ростове-на-Дону на фоне объявленной в городе ракетной опасности произошел взрыв. Причиной послужила атака украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), нанесшего удар по одному из жилых домов.

Ранее жителям Ростовской области запретили снимать работу ПВО.