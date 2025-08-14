Названо число людей, эвакуированных из поврежденных БПЛА домов в Ростове-на-Дону

Слюсарь: из поврежденных домов в Ростове-на-Дону эвакуировали 212 человек

Более 200 человек были эвакуированы из многоквартирных жилых домов в Ростове-на-Дону, получивших повреждения в результате атаки украинских дронов. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Из домов эвакуированы 212 человек», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что в районе поврежденных зданий работают саперы. Оцепление снимут после того, как специалисты осмотрят территорию. Далее специальная комиссия оценит ущерб, нанесенный гражданам и городу.

14 августа в Ростове-на-Дону на фоне объявленной в городе ракетной опасности произошел взрыв. Причиной послужила атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА), нанесшего удар по одному из жилых домов.

Как рассказал Слюсарь, из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в административном центре региона оказались повреждены несколько зданий. Глава населенного пункта Александр Скрябин заявил, что на месте удара ввели режим чрезвычайной ситуации.

В результате атаки пострадали 13 человек. По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, среди раненых — двое детей. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее очевидцы сняли на видео, как БПЛА нанес удар по жилому дому в Ростове-на-Дону.