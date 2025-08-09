На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Население Курахово увеличилось в три раза с момента освобождения от ВСУ

Население Кураховского округа в ДНР выросло втрое после освобождения от ВСУ
Anton Shtuka/AP

Население Кураховского муниципального округа Донецкой народной республики (ДНР) возросло в три раза с момента освобождения города российской армией. Об этом заявила РИА Новости глава Тельмановского муниципального округа Наталья Великодная.

«С начала этого года население [Кураховского округа] увеличилось в три раза», — сказала она.

По ее словам, на момент взятия населенного пункта Вооруженными силами РФ население составляло не более тысячи человек. На сегодняшний день этот показатель превышает три тысячи, отметила она.

Напомним, по решению главы ДНР Дениса Пушилина обеспечением жизнедеятельности населения на территории Курахово занимаются власти Тельмановского муниципального округа.

Пресс-служба министерства обороны РФ сообщила о полном взятии под контроль Курахово 6 января.

В июне Пушилин рассказал, что в Курахово заработала мобильная связь, частично разминированы территории, восстанавливается электроснабжение. Город он посетил вместе с министром строительства РФ Иреком Файзуллиным. По его словам, там функционирует мобильный офис ПСБ, оформляются карты банка, жители могут снимать наличные через кассовый терминал.

Ранее жительница освобожденного Курахово рассказала о жизни в городе.

