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Курахово перешло под контроль российских войск

Минобороны: российские войска заняли город Курахово
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска заняли город Курахово — наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса. Об этом сообщило министерство обороны России в своей сводке в Telegram-канале.

По данным Минобороны, украинские войска потеряли 80% личного состава, оборонявшего город. Потери ВСУ составили более 12 тыс. человек и около 3 тыс. единиц техники и вооружения.

За два месяца боевых действий в районе Курахово ежедневные потери украинской армии в среднем составляли от 150 до 180 военнослужащих.

В ведомстве отметили, что командование ВСУ за 10 лет превратило город в мощный укрепленный район.

По информации министерства, для удержания населенного пункта в нем было сосредоточено 26 батальонов ВСУ общей численностью более 15 тыс. военнослужащих, в том числе элитные бригады.

6 января ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщил, что подразделения ВСУ выбиты с части территории Кураховской ТЭС, при этом продолжаются бои за административное здание.

Ранее ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ.

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