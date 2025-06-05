Пушилин рассказал о восстановлении освобожденного Курахово

В освобожденном городе Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР) заработала мобильная связь, частично разминированы территории, восстанавливается электроснабжение. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Денис Пушилин.

В город Пушилин приехал вместе с министром строительства РФ Иреком Файзуллиным.

«‎В Курахово уже функционирует мобильный офис ПСБ, оформляются карты банка, жители могут снимать наличные через кассовый терминал. Усиливаем и разъяснительную работу среди населения по повышению финансовой грамотности», — сказано в сообщении главы ДНР.

Он добавил, что местные жители обращаются за помощью с оформлением документов, назначением пенсий и выплат. По словам Пушилина, поддержать в этом нужно каждого жителя.

В марте Пушилин говорил, что в Курахово многие жилые здания нуждаются в восстановлении, в городе продолжают оставаться мирные жители. Как рассказывал глава ДНР, в населенном пункте постоянно действовали сотрудники республиканских УФСБ и МВД.

Пушилин заявлял о намерении организовать работу в Курахово по штабному принципу, используя опыт восстановления Мариуполя, и взял под личный контроль выполнение всех задач.

Ранее беженец рассказал об иностранных наемниках в Курахово.