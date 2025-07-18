Жительница освобожденного Курахово рассказала о жизни в городе

Жители Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) скрывались в подвалах во время обстрелов, когда населенный пункт находился под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Пятому каналу» рассказала местная жительница Тамара Константиновна.

«Это был ужас. В подвале сидели», — вспоминает она.

По данным телеканала, сейчас там живут около 1 тыс. человек, теперь в городе восстановили автобусное сообщение с Донецком, работу продуктовых магазинов. Кроме того, там есть выездная торговля и магазин одежды.

В июне глава Республики Денис Пушилин говорил, что в освобожденном городе Курахово заработала мобильная связь, частично разминированы территории, восстанавливается электроснабжение. В город Пушилин приезжал вместе с министром строительства РФ Иреком Файзуллиным. По его словам, там функционирует мобильный офис ПСБ, оформляются карты банка, жители могут снимать наличные через кассовый терминал.

Он добавил, что местные жители обращаются за помощью с оформлением документов, назначением пенсий и выплат. По словам Пушилина, поддержать в этом нужно каждого жителя.

Ранее Пушилин рассказал о восстановлении жилых домов в Курахово.