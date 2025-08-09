На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Владикавказа возобновил прием и отправку рейсов

Аэропорт Владикавказа снял ограничения спустя полчаса
true
true
true
close
Dark_Side/Shutterstock/FOTODOM

Ограничения на движение самолетов во владикавказском аэропорту Беслан отменены с 15:25. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Таким образом, воздушная гавань приостанавливала работу на полчаса. Мера была необходима для обеспечения безопасности полетов.

До этого аналогичные ограничения вводились в столичном аэропорту Домодедово. Прием и отправку лайнеров пришлось ограничить с 12:52 до 14:58.

На этом фоне силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, летевший в сторону Москвы. По словам столичного мэра Сергея Собянина, на место падения обломков прибыли специалисты экстренных служб. Всего за утро на пути к городу уничтожили три дрона.

Ранее представитель Росавиации Кореняко застрял в самолете на несколько часов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами