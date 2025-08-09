Аэропорт Владикавказа возобновил прием и отправку рейсов

Ограничения на движение самолетов во владикавказском аэропорту Беслан отменены с 15:25. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Таким образом, воздушная гавань приостанавливала работу на полчаса. Мера была необходима для обеспечения безопасности полетов.

До этого аналогичные ограничения вводились в столичном аэропорту Домодедово. Прием и отправку лайнеров пришлось ограничить с 12:52 до 14:58.

На этом фоне силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, летевший в сторону Москвы. По словам столичного мэра Сергея Собянина, на место падения обломков прибыли специалисты экстренных служб. Всего за утро на пути к городу уничтожили три дрона.

Ранее представитель Росавиации Кореняко застрял в самолете на несколько часов.