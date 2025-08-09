В двух российских аэропортах ограничили прием и выпуск самолетов

В аэропортах Владикавказа и Калуги ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропортах Владикавказа (Беслан) и Калуги (Грабцево) введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорты Владикавказ (Беслан) и Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

По его словам, эти меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

До этого Кореняко сообщил о том, что в аэропорту Ижевска были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Уточнялось, что данная мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

Утром 9 августа силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 21 украинский беспилотник над различными регионами страны. А за минувшую ночь ПВО уничтожили и перехватили 97 украинских беспилотников на территории страны. По информации Минобороны России, 28 дронов были сбиты над Курской областью, по 13 — над Брянской и Калужской, 10 — над Тульской.

Ранее в Общественной палате РФ предложили ввести компенсации для пассажиров при введении плана «Ковер» в аэропортах.