Стало известно об еще одном сбитом БПЛА над Москвой

Собянин: ПВО сбили еще один украинский беспилотник, атаковавший Москву
Inna Varenytsia/Reuters

Уничтожен еще один украинский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Московский градоначальник ранее сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник ВСУ, атаковавший Москву. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Минобороны России ранее опубликовало данные о сбитых за утро над регионами страны украинскими дронами. Так, в период с 05:10 до 08:00 по московскому времени был уничтожен 21 беспилотник ВСУ.

За минувшую ночь российские ПВО уничтожили и перехватили 97 украинских беспилотников на территории страны. По информации ведомства, в период с 22:41 до 5:05 мск 28 дронов были сбиты над Курской областью, по 13 — над Брянской и Калужской, 10 — над Тульской. В Орловской и Белгородской областях уничтожили по восемь беспилотников, семь — над акваторией Азовского моря, пять — над Кубанью, два — в Ростовской области. В Крыму, Московском регионе и Липецкой области ликвидировали по одному аппарату.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области уничтожены два грузовика с дронами ВСУ для атак по России.

