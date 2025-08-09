Домодедово вернулся к работе

Ограничения на движение самолетов в московском аэропорту Домодедово отменены с 14:58. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Прием и отправку лайнеров пришлось ограничить, чтобы обеспечить безопасность полетов самолетов. Таким образом, ограничения вводились на два часа.

На этом фоне силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, летевший в сторону Москвы. По словам столичного мэра Сергея Собянина, на места падения обломков прибыли специалисты экстренных служб. Всего за утро на пути к городу уничтожили три дрона.

Кроме столицы, прием и выпуск самолетов ограничили в аэропортах Владикавказа и Калуги. Эти меры тоже были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее российские пилоты услышали странные сообщения на аварийной частоте.