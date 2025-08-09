Собянин сообщил о беспилотнике, сбитом на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Всего за утро на пути к Москве уничтожили три дрона.

Утром в период с 5:10 до 12:00 мск над регионами России сбили 65 дронов.

За минувшую ночь российские ПВО уничтожили и перехватили 97 украинских беспилотников на территории страны. По информации ведомства, в период с 22:41 до 5:05 мск 28 дронов были сбиты над Курской областью, по 13 — над Брянской и Калужской, 10 — над Тульской. В Орловской и Белгородской областях уничтожили по восемь беспилотников, семь — над акваторией Азовского моря, пять — над Кубанью, два — в Ростовской области. В Крыму, Московском регионе и Липецкой области ликвидировали по одному аппарату.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области уничтожены два грузовика с дронами ВСУ для атак по России.