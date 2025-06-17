В двух российских аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Росавиация: в аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова сняты ограничения

В аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропортах ... Стригино ... и ... Донское ... ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — поделился Кореняко.

До этого Кореняко сообщал, что в аэропорту Калуги вводились временные ограничения.

Позже ограничения ввели в аэропортах Тамбова и Нижнего Новгорода.

Также в Минобороны РФ сообщали, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 147 беспилотников над территориями российских регионов.

В ведомстве уточнили, что дроны были сбиты над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областями и над территорией Московского региона.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.