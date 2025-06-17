В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на прием и выпуск ВС

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) ввели в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко заявил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ограничения ввели «для обеспечения безопасности полетов».

Ограничения на прием и выпуск самолетов также ввели в аэропортах Тамбова и Калуги.

В ночь на 15 июня Кореняко также сообщал, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропорту Калуги из соображений безопасности.

В ночь на четверг, 12 июня, столичные аэропорты Внуково и Шереметьево с 1:36 перестали принимать и отправлять самолеты. Московские аэропорты вернулись к работе в 2:50. Однако в Ярославле с 3:40 временно ограничили прием и отправку самолетов в аэропорту Туношна.

Ранее застрявшим в Израиле россиянам назвали безопасный способ вернуться домой.