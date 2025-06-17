Аэропорт Тамбова приостановил работу

Росавиация: в аэропорту Тамбова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Тамбова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко заявил в Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбов», — написал он.

Временные ограничения в 00:30 (мск) 17 июня ввели также в аэропорту Калуги.

В ночь на 15 июня Кореняко также сообщал, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропорту Калуги из соображений безопасности.

В ночь на четверг, 12 июня, столичные аэропорты Внуково и Шереметьево с 1:36 перестали принимать и отправлять самолеты. Московские аэропорты вернулись к работе в 2:50. Однако в Ярославле с 3:40 временно ограничили прием и отправку самолетов в аэропорту Туношна.

Ранее застрявшим в Израиле россиянам назвали безопасный способ вернуться домой.