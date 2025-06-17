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В Минобороны РФ назвали количество сбитых за ночь дронов ВСУ

Минобороны РФ: за ночь над регионами РФ сбили 147 беспилотников
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Evgeniy Maloletka/AP

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 147 беспилотников над территориями российских регионов. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

«В период с 23.30 мск 16 июня до 7.00 мск 17 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 147 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что ВСУ использовали беспилотники самолетного типа.

В ведомстве уточнили, что дроны были сбиты над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областями и над территорией Московского региона.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что Вооруженные силы Украины на протяжении двух часов атаковали Тамбовскую область.

Также жители города Ельца в Липецкой области сообщили о массированной атаке вражеских беспилотников, предположительно со стороны ВСУ. По словам местных жителей, начиная с 23:50 в городе несколько раз включалась сирена воздушной тревоги, а в небе слышны характерные звуки, указывающие на пролет беспилотных летательных аппаратов.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

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