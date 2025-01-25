В России призвали молиться во время атак беспилотников

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк порекомендовал людям молиться во время атак дронов. Об этом он сообщил в эфире радио «Логосъ-Рязань», отвечая на вопрос слушательницы.

Жительница Рязани интересовалась, как лучше действовать во время налетов беспилотников. Митрополит отметил, что можно читать любые молитвы, упомянув, что особенно действенен псалом «Живый в помощи Вышняго». Он также порекомендовал молитву «Да воскреснет Бог» и любые молитвы Божьей Матери или Спасителю о защите от бед.

24 января министерство обороны РФ заявило, что в течение ночи в регионах страны перехватили 121 дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, средства ПВО уничтожили 20 летательных аппаратов в небе над Рязанской областью.

До этого протоиерей Андрей Ткачев возложил вину за удары HIMARS Вооруженных сил Украины по российским городам на россиян, называя атаки наказанием за аборты. Протоиерей утверждает, что аборты уносят больше жизней, чем войны, как в мирное, так и в военное время.

Ранее священник РПЦ призвал россиян молиться о мигрантах и лишении зарплаты.