Бортмеханика отправили переучиваться после очистки самолета от снега конусом

Бортмеханика отправили переучиваться за очистку крыла самолета конусом во Внуково

По требованию Вологодского транспортного прокурора бортмеханик авиапредприятия, очищавший крыло самолета конусом, направлен на повышение квалификации. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

«В результате работник привлечен к дисциплинарной ответственности и направлен на курсы повышения квалификации в учебный авиационный центр Ульяновского института гражданской авиации», — говорится в сообщении.

Речь идет об инциденте, произошедшем в аэропорту Внуково 18 марта. Тогда очевидцы засняли, как бортмеханик АО «Вологодское авиационное предприятие» счищал снег с крыла воздушного судна Як-40.

Необычный инцидент произошел недавно на рейсе Москва — Уфа. Пассажирка оскорбила и обмазала кремом для рук соседа за то, что он мешал ей пить пиво.

Сотрудники авиакомпании объяснили женщине, что она нарушает правила. Сначала пассажирка попросила ее высадить, но, поняв, что деньги за билеты ей не вернут, избавилась от пива и спокойно заняла свое место.

Ранее россиянин справил нужду в кресле самолета на рейсе из Таиланда в Казахстан.