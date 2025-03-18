Во Внуково самолет почистили дорожным конусом и сняли на видео

На видео попало, как во Внуково самолет почистили дорожным конусом

Во Внуково самолет почистили при помощи дорожного конуса. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«На видео сняли уникальную противообледенительную систему. Она состоит из человека и дорожного конуса. Судя по ролику, система пока работает в тестовом режиме и с задачей справиться не может», — говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, как сотрудник аэропорта бьет конусом по самолету, чтобы убрать лед и снег.

До этого в Помоне (штат Калифорния, США) легкомоторный самолет упал на автодром во время соревнований по дрэг-рейсингу.

Самолет рухнул прямо на припаркованные автомобили зрителей соревнования и повредил некоторые из них, включая дом на колесах. Пилот и трое его пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Недалеко от автодрома расположен аэродром, где пилот планировал приземлиться.

На видео сняли советский автомобиль, который пенсионер слепил из снега.