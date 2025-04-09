Россиянка обмазала соседа в самолете кремом для рук за то, что он мешал ей пить пиво

Женщина оскорбила и обмазала кремом для рук соседа на рейсе Москва — Уфа за то, что он мешал ей пить пиво. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел 9 апреля на борту самолета Boeing 737-800 (RA-73240). 29-летняя пассажирка после закрытия дверей открыла банку пива, намереваясь ее опустошить, однако это не понравилось ее соседу — он сообщил о распитии бортпроводникам.

Сотрудники авиакомпании объяснили женщине, что она нарушает правила. Сначала пассажирка попросила ее высадить, но, поняв, что деньги за билеты ей не вернут, избавилась от пива и спокойно заняла свое место. Однако она затаила обиду на соседа, и после взлета между ними произошла перепалка. В результате женщина нецензурно оскорбила его, а затем намазала мужчине на лицо, предположительно, крем для рук.

После этого пассажирку пересадили в хвост самолета. В Уфе ее уже ждали полицейские для составления протокола.

Ранее мужчина, у которого забрали пиво, устроил дебош на борту самолета.