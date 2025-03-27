Всех пострадавших при атаке БПЛА на Подмосковье выписали из больницы

Минздрав: все пострадавшие при атаке БПЛА на Подмосковье выписаны из больницы

Все пострадавшие при атаке дронов на Подмосковье 11 марта уже выписаны из больниц. Об этом сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Всего было госпитализировано шесть человек.

Перед этим сообщалось, что для атак 11 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили свой новый ударный дрон FP-1, который несет на себе до 60 кг взрывчатки.

При их исследовании было обнаружено, что двигатель БПЛА был собран из произведенных в Германии компонентов. Боевая часть беспилотника состоит из осколочно-фугасных снарядов ОФБ-60-УЯ, специально разработанных для повреждения инфраструктуры противника советских кумулятивных зарядов КЗ-6 и тротиловых шашек.

В ночь на 11 марта над территорией РФ были обнаружены и сбиты 337 дронов ВСУ. Основной удар пришелся на Московскую, Брянскую и Курскую области. 126 дронов сбили над Курской областью, 91 – над Московской. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее последствия атаки украинских дронов в Раменском попали на видео.