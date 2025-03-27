Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Всех пострадавших при атаке БПЛА на Подмосковье выписали из больницы

Минздрав: все пострадавшие при атаке БПЛА на Подмосковье выписаны из больницы
close
Илья Питалев/РИА Новости

Все пострадавшие при атаке дронов на Подмосковье 11 марта уже выписаны из больниц. Об этом сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Всего было госпитализировано шесть человек.

Перед этим сообщалось, что для атак 11 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили свой новый ударный дрон FP-1, который несет на себе до 60 кг взрывчатки.

При их исследовании было обнаружено, что двигатель БПЛА был собран из произведенных в Германии компонентов. Боевая часть беспилотника состоит из осколочно-фугасных снарядов ОФБ-60-УЯ, специально разработанных для повреждения инфраструктуры противника советских кумулятивных зарядов КЗ-6 и тротиловых шашек.

В ночь на 11 марта над территорией РФ были обнаружены и сбиты 337 дронов ВСУ. Основной удар пришелся на Московскую, Брянскую и Курскую области. 126 дронов сбили над Курской областью, 91 – над Московской. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее последствия атаки украинских дронов в Раменском попали на видео.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами