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ВСУ использовали для атак на Подмосковье новый ударный дрон

SHOT: для атак на Подмосковье использовался новый ударный дрон ВСУ FP-1
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Телеграм-канал »SHOT»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали применять свой новый ударный дрон FP-1, который несет на себе до 60 кг взрывчатки. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным информационного канала, обломки таких дронов были найдены в Саратовской, Московской, Воронежской, Калужской и Тульской областях после массовых атак 24 января и 11 марта. При их исследовании было обнаружено, что двигатель БПЛА был собран из произведенных в Германии компонентов. Боевая часть беспилотника состоит из осколочно-фугасных снарядов ОФБ-60-УЯ, специально разработанных для повреждения инфраструктуры противника советских кумулятивных зарядов КЗ-6 и тротиловых шашек.

Известно, что при последних массовых атаках БПЛА на российские регионы также использовались дроны украинские дроны PD-2, «Лютый» и кустарные аппараты, собранные из частей нескольких разных дронов.

В ночь на 11 марта над территорией РФ были обнаружены и сбиты 337 дронов ВСУ. Основной удар пришелся на Московскую, Брянскую и Курскую области. 126 дронов сбили над Курской областью, 91 – над Московской. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в зоне СВО применили новейшую версию российского дрона-камикадзе «Куб».

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