Украина атаковала Россию сотнями дронов. Каковы последствия?

В течение минувшей ночи дежурные средства ПВО отбили одну из самых массовых атак беспилотников Вооруженных сил Украины. По данным Минобороны РФ, всего в небе над десятью регионами России были сбиты 337 украинских дронов. Основной удар был нацелен на Курскую, Московскую и Брянскую области. Есть погибшие и раненые, повреждены дома и автомобили. Аэропорты в Москве, Ярославле и Нижнем Новгороде временно приостанавливали работу.

В ночь на 11 марта Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар беспилотниками по территории России. По данным Минобороны РФ, в этот период были уничтожены 337 украинских дронов, из них:

126 – над территорией Курской области;



91 – над территорией Московской области;



38 – над территорией Брянской области;



25 – над территорией Белгородской области;



22 – над территорией Рязанской области;



10 – над территорией Калужской области;



8 – над территорией Липецкой области;



8 – над территорией Орловской области;



6 – над территорией Воронежской области;



3 — над территорией Нижегородской области.

Курская область

По сообщению врио губернатора Александра Хинштейна, в Курске в результате падения обломков украинских беспилотников повреждения получили восемь частных домовладений и четыре автомобиля. Жертв нет. В домах осколками выбиты стекла, посечены кровля, стены. На местах происшествия работают дежурные и аварийные службы. Всего сбито 126 дронов.

Московская область и Москва

По сообщению губернатора Московской области Андрея Воробьева, максимальное число пострадавших и самый большой урон отмечен в трех муниципалитетах. Над Подмосковьем уничтожен 91 дрон.

В Домодедово на парковке рядом с производственным комплексом и РЦ компании «Мираторг» в селе Ям погиб 38-летний охранник. Там же ранения получили еще два человека: 50-летний мужчина с открытой травмой головы помещен в реанимационное отделение Видновской больницы и позднее скончался, 44-летний мужчина, также с травмами головы, госпитализирован в Домодедовскую больницу. От падения осколков беспилотника на парковке начался пожар, в котором сгорели более 20 автомобилей. В том же округе от падения беспилотника в деревне Котляково пострадала 43-летняя женщина, она в больнице в тяжелом состоянии.

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В городе Видное (Ленинский городской округ) от обломков беспилотника пострадали шесть человек, включая четырехлетнего ребенка. Угрозы их жизни нет, у всех поверхностные травмы. В том же округе беспилотники упали на территории складов компаний «MoсКокс» и «Сантехкомплект», где обошлось без пострадавших.

В городе Раменское беспилотник врезался в высотный жилой дом на Северном шоссе. За медицинской помощью обратились пять человек, ранений и телесных повреждений нет. Еще один дрон попал в частный дом коттеджном поселке Высокий берег (деревня Софьино). В доме был пожар, пострадавших нет.

В Люберцах обломки беспилотника упали на жилой дом, повреждений и пострадавших нет.

Помимо этого, сообщения о беспилотниках поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Подольска, Электростали и Котельников.

До Москвы большинство украинских беспилотников не долетело. По сообщению мэра столицы Сергея Собянина, в результате падения обломков дрона на Домодедовской улице незначительно повреждена кровля дома.

Брянская область

По сообщению губернатора Александра Богомаза, после отражения атаки 38 украинских беспилотников никто не пострадал. Оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий на предмет выявления ущерба и поиска осколков сбитых дронов.

Белгородская область

Над территорией Белгородской области за ночь сбиты 25 беспилотников. По сообщению губернатора Вячеслава Гладкова, никто не пострадал, но не обошлось без материального ущерба.

В поселке Красная Яруга повреждена линия электропередачи. Без электроснабжения остаются 36 населенных пунктов Краснояружского района, а также село Илек-Кошары и хутор Семейный Ракитянского района.

В поселке Майский Белгородского района пробиты кровли двух частных домовладений. В селе Нечаевка выбиты окна, посечены фасад и забор частного дома. В поселке Малиновка дрон в жилом доме пробил крышу, повреждены окна и фасад.

В селе Доброе Грайворонского округа после сбросов взрывных устройств с беспилотников повреждены частный дом и четыре автомобиля. А в селе Муром Шебекинского округа разрушена кровля частного дома.

Москва подверглась массированной атаке БПЛА. На подлете к столице уничтожены десятки дронов ВСУ Средства ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на Москву. По словам мэра Сергея... 11 марта 08:43

Другие регионы России

В Липецкой области ранен один человек, осколками посечены четыре автомобиля. Пострадавший — житель Владимира, который специально остановил машину, чтобы посмотреть на летящий беспилотник. Вертолетом санитарной авиации его доставили в областную больницу.

В Калужской области никто не пострадал, но есть повреждения строений — выбиты окна, были небольшие пожары. Дроны сбиты над территориями Сухиничского, Перемышльского, Тарусского и Жуковского районов.

В Рязанской, Орловской, Воронежской и Нижегородской областях пострадавших и материального ущерба нет.

По факту массированной атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье возбуждено уголовное дело, сообщил Telegram-канал Следственного комитета. К расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России, а также эксперты СЭЦ ведомства.