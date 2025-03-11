Последствия атаки украинских дронов в Раменском попали на видео

Опубликовано видео с последствиями удара дрона по многоэтажке в Раменском

В сети появилось видео из подмосковного города Раменское, где минувшей ночью украинский беспилотник врезался в многоэтажку. Кадры из разрушенных квартир опубликованы в Telegram-канале РАМТВ.

Под основной удар вражеских дронов попали семь квартир с 19-го по 22-й этаж в доме на Северном шоссе. В комнатах оказались выбиты стекла, разрушены рамы и повреждена мебель жильцов. Весь пол усыпан обломками.

На месте происшествия работают экстренные службы, а также коммунальщики, которые стараются помочь жителям устранить последствия украинской атаки. Первым делом они взялись за уборку мусора, а также вставляют оконные рамы на место и затыкают образовавшиеся дыры.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Раменском после атаки беспилотников ВСУ за помощью обратились пять человек. Госпитализация им не потребовалась.

За ночь средства ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на Москву и Подмосковье. Атака началась в 4:30 утра. Только в Раменском городском округе Московской области было сбито шесть БПЛА.

Всего в ночь на 11 марта над территорией РФ были обнаружены и сбиты 337 дронов ВСУ. Основной удар пришелся на Московскую, Брянскую и Курскую области.

Ранее стало известно, сколько автомобилей повреждено при атаке БПЛА в Подмосковье.