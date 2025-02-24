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СК начал проверку после исчезновения туриста при сходе лавины в Сочи

СК начал проверку после ЧП с лавиной около курорта «Роза Хутор»
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Global Look Press

Следственный комитет начал проверку сообщений об исчезновении человека после схода лавины за пределами курорта «Роза Хутор» в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе управления СКР по Краснодарскому краю.

Известно, что в опасной зоне оказалась группа из трех человек — один гид и два райдера. Двое из них смогли передать свои координаты.

«По данному факту следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю организована доследственная проверка <...> Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также местонахождения пропавшего», — говорится в сообщении СК.

На южном склоне Аибги, за пределами оборудованных трасс курорта «Роза Хутор», сошла лавина. На место ЧП выдвинулись сотрудники МЧС России, горнолыжного курорта и службы «Кубань-СПАС».

До этого лавина объемом 1,4 тыс. куб. м сошла на дорогу в Дагестане. Инцидент произошел на участке автодороги «Сониорта — Гораколоб». В результате происшествия никто не пострадал. На расчистку дорожного полотна от завалов снега потребовалось около суток.

Ранее лавина сошла в горах Карачаево-Черкесии.

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