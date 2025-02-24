В Сочи спасатели выехали на поиски туристов после схода лавины

На южном склоне Аибги, за пределами оборудованных трасс курорта «Роза Хутор», сошла лавина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, рядом с опасной зоной находятся два человека. Они не могут самостоятельно вернуться на территорию курорта. Туристы сообщили, что в их компании был еще третий человек, он перестал выходить на связь.

На место ЧП выдвинулись спасатели МЧС России, горнолыжного курорта и службы «Кубань-СПАС».

22 февраля лавина объемом 1,4 тыс. куб. м сошла на дорогу в Дагестане. Инцидент произошел на участке автодороги «Сониорта — Гораколоб». В результате происшествия никто не пострадал. На расчистку дорожного полотна от завалов снега потребовалось около суток.

А 21 февраля на фоне схода еще одной лавины в Дагестане 14 населенных пунктов оказались без автомобильного сообщения. Движение транспорта было временно приостановлено на 18-м километре автодороги Тлярата — Камелюх. Обильные снегопады также вызвали перебои в энергоснабжении региона, известного значительной изношенностью электросетей.

Ранее лавина сошла в горах Карачаево-Черкесии.