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В Сочи спасатели выехали на поиски туристов после схода лавины

МЧС РФ: лавина сошла на южном склоне горы Аибга в Сочи
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Foto Matevz Lavric/Shutterstock/FOTODOM

На южном склоне Аибги, за пределами оборудованных трасс курорта «Роза Хутор», сошла лавина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, рядом с опасной зоной находятся два человека. Они не могут самостоятельно вернуться на территорию курорта. Туристы сообщили, что в их компании был еще третий человек, он перестал выходить на связь.

На место ЧП выдвинулись спасатели МЧС России, горнолыжного курорта и службы «Кубань-СПАС».

22 февраля лавина объемом 1,4 тыс. куб. м сошла на дорогу в Дагестане. Инцидент произошел на участке автодороги «Сониорта — Гораколоб». В результате происшествия никто не пострадал. На расчистку дорожного полотна от завалов снега потребовалось около суток.

А 21 февраля на фоне схода еще одной лавины в Дагестане 14 населенных пунктов оказались без автомобильного сообщения. Движение транспорта было временно приостановлено на 18-м километре автодороги Тлярата — Камелюх. Обильные снегопады также вызвали перебои в энергоснабжении региона, известного значительной изношенностью электросетей.

Ранее лавина сошла в горах Карачаево-Черкесии.

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