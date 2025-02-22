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В Дагестане лавина сошла на дорогу

МЧС: в Дагестане лавина объемом 1,4 тыс. куб. м сошла на дорогу
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Foto Matevz Lavric/Shutterstock/FOTODOM

В Дагестане лавина объемом 1,4 тыс. куб. м сошла на дорогу. Об этом сообщили «Интерфакс» в МЧС региона.

Инцидент произошел в Тляратинском районе на участке автодороги «Сониорта — Гораколоб». В результате происшествия никто не пострадал. На расчистку дорожного полотна уйдет около суток — лавина сошла 21 февраля в 13:30 по мск. Предполагается, что работы по уборке льда и снега закончатся в 10:00 22 февраля.

21 февраля на фоне схода еще одной лавины на 18-м километре автодороги «Тлярата — Камилух» на участке с 10 по 45 км была временно закрыта, что затрудняет транспортное сообщение для 14 населенных пунктов. При этом работы по расчистке дороги были приостановлены из-за сохраняющейся лавиноопасности. Обильные снегопады одновременно вызвали перебои в энергоснабжении региона, известного значительной изношенностью электросетей.

До этого лавина сошла в районе балки Орленок Софийской поляны в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Три человека из незарегистрированной туристической группы попали под снег. Одному из них удалось выбраться и вызвать МЧС.

Ранее на Монблане 50-летний лыжник спустил лавину, уехал с ней на 300 метров, но выжил.

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